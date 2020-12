Lo tsunami del Covid-19 ha colpito tutti. Anche il mondo dell'associazionismo, che in Piana Rotaliana è sempre stato molto florido ed attivo.

Per far fronte alle difficoltà del momento, per ottenere una consulenza, un supporto, un aiuto oppure per aprire ex novo una realtà associativa, ora tutto il territorio potrà contare su due nuovi spazi. Si tratta dei due sportelli che il Centro Servizi per il Volontariato aprirà a breve, il prossimo 28 dicembre, a Lavis e Mezzocorona, in collaborazione con Comuni e Comunità di Valle.

Due spazi che saranno al servizio di tutte le associazioni della Rotaliana, della Paganella e della Val di Cembra, realizzati in partnership con l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto. L'obiettivo è quello di garantire, gratuitamente, supporto a tutte le associazioni e gli enti no profit che operano sul territorio, dando una serie di consulenze incentrate sul Terzo settore. Un modo per aiutare le associazioni nel restare sempre aggiornati sull'evoluzione delle normative, sulle novità che vi possono essere e su tutti i passi da compiere per aprire una nuova realtà associativa.

«Siamo molto felici e soddisfatti per l'apertura sul nostro territorio di questo sportello per le associazioni e della proficua collaborazione con il Csv del Trentino – commenta Luca Paolazzi , vicesindaco di Lavis -. L'associazionismo e il volontariato di base sono un architrave portante delle nostre comunità locali e lo sono ancora di più in questo momento di emergenza. Non sempre è facile però farsi strada tra norme e regole e l'obiettivo di questo sportello è proprio quello di supportare le associazioni nei loro molti adempimenti burocratici, grazie ad una consulenza specializzata».

A disposizione delle associazioni vi saranno così dei professionisti in campo tributario, normativo e fiscale. Un aspetto sempre più complicato da gestire per le associazioni tirate avanti da volontari, i quali spesso si trovano a dover fronteggiare una mole di burocrazia importante.

Il servizio di consulenza sarà offerto tutti i lunedì dalle 14 alle 17, in alternanza una settimana a Lavis negli spazi dell'Ufficio politiche giovanili in piazzetta degli Alpini ed a Mezzocorona, nell'ufficio ricavato all'interno della sede della Comunità di valle Rotaliana-Königsberg in via Cavalleggeri. Ogni appuntamento durerà 45 minuti e per potervi accedere bisogna prenotarsi attraverso l'apposito form presente sul sito internet www.volontariatotrentino.it. Per informazioni sugli sportelli basta contattare i numeri 0461-248140 per quello di Lavis e 0461-609062 per quello di Mezzocorona.

I due spazi che nasceranno a breve in Piana arrivano dopo quelli analoghi che il Centro servizi volontariato ha aperto a Rovereto, Riva del Garda e nelle valli di Fiemme e Fassa, fra Cavalese e San Giovanni di Fassa. Una serie di servizi ramificati sul territorio per permettere anche nelle zone più distanti dalla sede del Centro servizi per il volontariato, a Trento, di tenersi aggiornati su tutte le possibili novità dal punto di vista burocratico ed amministrativo.