Vallelaghi ha il suo sindaco: a spoglio completato, infatti, Lorenzo Miori è largamente il più votato al ballottaggio e sarà primo cittadino.

Vallelaghi vedeva in lizza Lorenzo Miori e Federico Sommadossi. Il turno del 20 e 21 settembre ha portato al voto 3.084 elettori, pari al 68,69% degli aventi diritto: i voti si erano divisi quasi equamente tra i due avversari (1.451 e il 48,94% per Miori, 1.415 e il 47,72% per Sommadossi) mentre al terzo in lizza, Roberto Franceschini, sono andati solo 99 consensi e il 3,34%.

Oggi i votanti sono stati il 61,20% (una delle percentuali più alte della tornata), e Miori ha vinto con il 61,02% dei voti. Per Bernardi il 38,98%.

Ingegnere, 31 anni, Miori è sindaco.

Il consiglio comunale avrà 11 consiglieri di Progetto vallelaghi; e all'opposizione 3 seggi per Civica vallelaghi e 2 perr 3 Insieme Vallelaghi.

Resta fuori Pedegaza Valle dei Laghi.