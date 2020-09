A Sover finisce l’era di Carlo Battisti: è stato solennemente battuto da Rosalba Sighel, che diventa una delle (poche) sindache del Trentino.

Sighel porta a casa 346 voti (uno schiacciante 63,8%), contro i 196 voti di Battisti (36,1).

Finisce così un’epoca per il paese in sinistra Avisio: con Battisti non erano mancati i colpi di scena, dalla voragine delle casse comunali causata da una dipendente (e che il sindaco non aveva «visto»), fino alla vicenda che lo portò alla ribalta dei giornali nazionali, quando nel giornalino comunale citò intere frasi del Mein Kampf di Hitler (ma anche stavolta, a sua insaputa...).

Per Sover e le sue frazioni, si apre un’epoca nuova, nella quale occorrerà anche ricucire i rapporti con i Comuni della valle (Sover, fra l’altro, si era sempre opposta a entrare nella Rete delle Riserve dell’Avisio).

Rosalba Sighel, sindaca