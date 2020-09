Il caso di un minorenne, fra quelli registrati ieri dall’indagine con i tamponi dell’Azienmda Sanitaria, è quello di un bambino di Mezzocorona: di conseguenza, già da ieri, è stata chiusa la sua sezione della scuola materna. Altri 21 bambini e 3 maestre della sezione sono in isolamento a casa.

Il bambino presentava lievi sintomi già da qualche giorno, e i genitori (che in via preventiva l’avevano tenuto a casa) hanno consultato il loro pediatra, il quale ha disposto il tampone. Il risultato è arrivato ieri alle ore 18, ed immediatamente si è attivata la procedura prevista: il presidente della scuola - Filippo Carli - ha avvisato le famiglie, ed è intervenuta l’Azienda Sanitaria.



In Trentino si tratta del quarto caso nelle ultime settimane. Il primo si era verificato alla riapertura della scuola di Pergine; l’altroieri un secondo caso alla materna Canossa di Lavis e poi in un asilo di Volano.