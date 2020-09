Con 33 casi registrati alla Hauser Carni, e +13 positivi fra i residenti il Comune di Mezzocorona balza fra le zone di contagio Covid più alte del Trentino (con un indice contagiati/popolazione di 1,2). Ma mentre l'Azienda Sanitaria annunciava le cifre in una conferenza stampa alle ore 16,15 in Provincia, il sindaco Mattia Hauser era all'oscuro di tutto. Tanto che oggi annuncia - su Facebook - di aver ricevuto comunicazione solo «a tarda notte».

Hauser, che la settimana scorsa era stato sollecito nell'annunciare 4 nuovi casi, oggi si rivolge alla popolazione con un messaggio di speranza, pubblicando una foto del paese con il Monte: «Con una foto che vuole essere benaugurante, ritraente uno scorcio della nostra bella borgata al Dos dela Roda, con la sua storica croce tornata al suo posto, vi aggiorno sugli ultimi sviluppi riguardanti la diffusione del corona virus sul nostro territorio. Con i 13 positivi rilevati ieri, per i quali ho ricevuto comunicazione ufficiale questa notte, siamo arrivati ad un totale di 28 casi».

Mattia Hauser continua: «Di questi: 26 sono legati ai focolai sviluppatisi presso alcune aziende di lavorazione carni, mentre gli altri 2 sono stati riscontrati a concittadini al rientro dalle vacanze. Sono tutti asintomatici in quarantena a casa, tranne uno attualmente in ospedale fuori pericolo. A tutti loro, ai famigliari ed alle persone in quarantena fiduciaria, voglio esprimere la vicinanza della Comunità, facciamoci forza ed insieme supereremo anche questa!»

Infine, Hauser scrive: «Invito ancora una volta la cittadinanza a non creare inutili ed infondati allarmismi, continuando a rispettare le regole che ormai abbiamo fatto nostre. Mascherine quando e dove servono, distanziamento, pulizia delle mani e responsabilità. Il ritorno alla normalità è vicino, andiamo avanti e guardiamo al futuro con fiducia e con la consapevolezza che presto ne usciremo. Vogliamoci bene, un abbraccio».

LEGGI ANCHE: I CONTAGI IN ROTALIANA COMUNE PER COMUNE