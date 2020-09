Una chiesa parrocchiale troppo piccola per ospitare tutte le persone che volevano salutare Loredana, in diversi sono rimasti fuori sul sagrato dove la sua Banda era pronta.

Gli amici ed i compagni di una vita, i membri della Banda di Mezzolombardo si sono preparati per salutarla Loredana Degregori nel modo migliore, con quella musica che tanto ha amato e tanto ha suonato per tutta la vita.

Un saluto in musica a fine cerimonia, fra l'abbraccio di tutta la comunità, dagli amici della Sat a coloro hanno condiviso con la sfortunata scalatrice 41enne di Mezzolombardo la passione per la montagna.

«Questa morte non è giusta, 41 anni sono troppo pochi per morire, a tutti i familiari e gli amici arrivi l'abbraccio di tutta la comunità - ha detto don Mario durante la sua omelia - le persone che si spendono così tanto per la propria comunità, fra la parrocchia, la Banda, il coro e la Sat, sono un dono. Sono persone che quando non ci sono più ci guardano e ci dicono "ora tocca a te"».

Loredana è stata salutata da amici e parenti con il lancio di palloncini gialli e con il Signore delle cime suonata dalla Banda.

