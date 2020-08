Ha perso l'equilibrio ed è caduto dall'albero davanti agli occhi dei familiari. Un pensionato di 72 anni di Faver è stato soccorso ieri pomeriggio in un campo a Portegnago, frazione del comune di Altavalle.

Le sue condizioni sono gravissime: è stato portato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.

L'allarme è stato dato verso le 17.30 da una delle figlie dell'uomo e subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Come ricostruito, il pensionato, R. T. le iniziali del nome, si trovava in un campo di sua proprietà assieme alla figlia ed ai nipoti, un piccolo appezzamento di terreno tra Faver e Valda in cui cura qualche vigna e alcuni alberi da frutto. Stava raccogliendo prugne quando è accaduto l'incidente: si sarebbe sbilanciato perdendo l'equilibrio e finendo a terra. L'area, a terrazzamenti, è sassosa: l'uomo avrebbe battuto la testa contro un muretto, perdendo subito conoscenza.

Immediato l'allarme della figlia, che ha prestato le prime cure sul posto. La zona in cui si trovava il pensionato è raggiungibile solo da una stretta strada di campagna e, se i vigili del fuoco volontari di Faver sono riusciti con i fuoristrada a raggiungere il ferito, la centrale operativa del 118 ha mandato sul posto l'elicottero con il medico rianimatore. Per guadagnare minuti importanti, l'equipe sanitaria è stata calata con il verricello iniziando immediatamente le operazioni di stabilizzazione del ferito. L'elicottero è nel frattempo atterrato nella piazzola di Segonzano, per poi ripartire non appena il medico era pronto con il paziente per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento. L'uomo è condizioni critiche.

L'elicottero è poi tornato in val di Cembra per recuperare l'infermiere e il tecnico di elisoccorso, che erano stati accompagnati dai pompieri alla piazzola di Cembra.