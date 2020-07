Sconquasso nella tarda serata di venerdì a Lavis, dove un un motociclista è rimasto ferito dopo aver letteralmente centrato una rotatoria.

L’allarme è scattato poco prima delle 23.30 in via Nazionale: ad allertare i soccorritori sono stati alcuni automobilisti e gli avventori di un locale che si affaccia proprio sulla rotatoria e che hanno assistito al violentissimo schianto.

Protagonista, suo malgrado, un motociclista di quarantadue anni che stava procedendo verso Trento: dopo aver affrontato l’ampia curva all’altezza del bivio con via Clementi e via Segantini e aver imboccato il rettilineo verso il ponte sull’Avisio, all’altezza della rotatoria non è evidentemente riuscito a rallentare in tempo: ancora non è chiaro se abbia perso il controllo a causa di altri veicoli - ad esempio dopo aver dovuto evitare lo scontro con un mezzo immessosi improvvisamente in rotatoria - o se invece sia rimasto vittima di un errore di valutazione. Quello che è certo è che il quarantaduenne è finito contro il cordolo del rondò - che regola l’incrocio con via Degasperi e via Paganella - con la moto che si è schiantata nell’aiola centrale facendo finire il motociclista a terra dopo un volo di qualche metro.

Subito gli operatori della centrale unica per l’emergenza hanno mobilitato i vigili del fuoco del corpo di Lavis, oltre al personale sanitario giunto a Lavis con ambulanza e automedica. Sul posto anche i carabinieri, che si sono occupati di raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente. Le condizioni del quarantaduenne non sono gravi.