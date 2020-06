Aggressione a pugni in faccia ieri sera intorno alle 20 a Lavis. Vittima Domenico Morra, 43 anni, autista di Trentino Trasporti.



«Al capolinea della linea 17 stavo svoltando per entrare nello stallo ma una macchina era parcheggiata e mi impediva di completare la manovra. Gli ho detto dal finestrino che non potevo accostare e lui ha risposto con insulti e gestacci, urlando».



Ma la questione, purtroppo, non è finita qui. Dopo aver spostato l’auto il ragazzo, tra i 20 e i 30 anni, alto e robusto, ha pensato bene di scendere e inveire contro l’autista. Ma non solo a parole.



«Urlando si è avvicinato all’autobus: all’inizio sono stati pugni sul finestrino e mi ha colpito una prima volta sul volto. Poi, avendo aperto le porte per far uscire le persone, lui ha continuato dentro e fuori dall’autobus. Ho diverse contusioni e mi ha rotto gli occhiali. Io non ho reagito, nemmeno verbalmente. Poi si è dileguato».



Morra, prontamente, aveva schiacciato il pulsante di emergenza, così una pattuglia dei carabinieri, seguita da un’ambulanza, poco dopo si è recata in via Rosmini per verificare l’accaduto. Presente anche il controllore di Trentino Trasporti, che ha subito acquisito le registrazioni delle telecamere di sicurezza.



Le forze dell’ordine, grazie alla testimonianza e anche a una foto scattata all’aggressore dall’autista, si sono poi messe alla caccia del “pugile”. Per l’autista, invece, viaggio al Pronto soccorso per farsi curare e refertare.

«Si tratta di un episodio veramente spiacevole. Da sette anni faccio questo mestiere in Trentino Trasporti e questa aggressione è stata veramente assurda e ingiustificabile».