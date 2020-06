Il suo sorriso si è spento dopo mesi di sofferenza e dopo aver tentato di lottare fino all’ultimo giorno della sua vita contro quel male che l’ha strappata da amici e parenti.

Michela Gasperi, scomparsa all’età di soli 37 anni compiuti proprio pochi giorni fa, era assai conosciuta su tutto l’altopiano per il suo altruismo e come soccorritrice della Croce Bianca Paganella.

Era nata a Trento il 30 maggio 1983 e abitava ancora nella stessa casa di famiglia, nell’appartamento sopra quello dei genitori. In paese tutti la conoscevano bene per il suo irrefrenabile spirito di volontariato: ad ogni festa, in qualsiasi manifestazione, era sempre presente a dare una mano o a mettersi ai fornelli, considerata da tanti una cuoca insuperabile. Anche con la compagnia teatrale degli Scorlenti non celava la sua passione di vivere tra la gente. Insomma: un’autentica trascinatrice che iniettava gioia ed entusiasmo a chiunque le stava al fianco.

Non aveva nemmeno vent’anni quando fu accolta come volontaria nella Croce Bianca Paganella e nel 2016 entrò nel direttivo assumendo l’incarico di coadiutrice nella gestione dei dipendenti e della turnistica.

Questo il ricordo dei suoi amici della Croce Bianca: «Ci hai lasciati spaesati, attoniti, cara Michela, che con la tua forza hai lottato fino alla fine contro quella tremenda malattia, ma non hai mai perso il sorriso. La tua sarà ricordata come una vita dedicata al volontariato in Croce Bianca Paganella e nella compagnia degli Scorlenti.

La Sede della Croce Bianca è stata la tua seconda casa, non solo come volontaria attiva ma anche nella parte direttiva dell’associazione. E così anche negli Scorlenti, in tutte le feste di paese, nelle manifestazioni e ricorrenze dove ti mettevi sempre in prima linea. Tantissimi i messaggi sui socialmedia per ricordarti così com’eri, determinata, umile e sincera, allegra e con un sorriso per tutti.

E la tua forza di volontà nella battaglia con la malattia ha tirato fuori tutta la tua determinazione.

Sempre avanti e a testa alta, così affrontavi tutto, così dicevi ai tuoi amici e così hai dato l’esempio a tutti noi! Un sacco di gente ti accompagnerà nel tuo viaggio verso il paradiso».

Il funerale si terrà oggi pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Fai.