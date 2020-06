Si è spento, a soli 40 anni, il sorriso dolce e vivace di Elisa Lotto, di Mezzocorona. Colta da un malore in casa nei giorni scorsi, la donna era stata soccorsa e portata in ospedale a Trento. Per giorni tutti hanno sperato in una sua ripresa. Ieri, invece, il terribile epilogo e la notizia della sua morte, che ha lasciato l’intero paese di Mezzocorona, dove Elisa era molto conosciuta e apprezzata, attonito e affranto.



Il pensiero di tutti è corso in particolare ai suoi adorati bambini e all’amato marito, Andrea Weber, agricoltore, con il quale era sposta dal 2013.



«Siamo affranti e scioccati - dice il sindaco di Mezzocorona, Mattia Hauser, esprimendo il dolore del paese - Per tutta la comunità questa è davvero una mazzata. Elisa era una persona davvero solare e attiva, molto presente e davvero viva, nel vero senso della parola. Sempre propositiva ed entusiasta della vita. Elisa era una persona molto conosciuta ed apprezzata a Mezzocorona. Siamo davvero tutti sconvolti».



Un sorriso e un approccio positivo alla vita che le avevano fatto guadagnare la stima e l’affetto di moltissime persone, che ora la piangono.



Addolorato anche il parroco di Mezzocorona, don Agostino Valentini: «La incontravo spesso - dice - era una persona sempre sorridente. La trovavo di frequente insieme ai suoi bambini. Era davvero una bella figura, molto positiva».



Di lei, don Agostino, ricorda in particolare un’immagine: «In novembre, in occasione della festa del ringraziamento, era salito a Mezzocorona anche il vescovo. Io conservo una bellissima immagine di Elisa: in chiesa avevamo riprodotto dal vivo il quadro con il contadino e la contadina, che era rappresentata proprio da lei».



Elisa Lotto aveva lavorato per tanti anni come segretaria all’officina Ribiani di Mezzocorona. Poi, con la nascita dei suoi bambini, aveva deciso di dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia. La notizia della morte della donna, in serata, è rimbalzata anche sui social, in particolare attraverso la pagina “Genitori polemici a Trento e dintorni” (uno spazio di discussione, consigli e confronto sulle tematiche legate ai bambini), di cui Elisa era una delle fondatrici e amministratrici.



Parole di stima, ma anche sconcerto, per una morte arrivata così improvvisa e repentina. Impossibile non pensare ai suoi bambini, ancora in tenera età, che hanno perso l’amata mamma.



Il funerale di Elisa Lotto sarà celebrato venerdì alle 16.