Prima ha picchiato la compagna di 46 anni, poi le ha versato addosso del liquido infiammabile minacciando di darle fuoco: un uomo di Mezzolombardo, di 35 anni, è stato fermato dai Carabinieri poco dopo le 13,3o di oggi nella sua abitazione di via Bertagnolli, in pieno centro storico. I militi sono intervenuti insieme ai Vigili del Fuoco volontari, che hanno dovuto sfondare la porta dell'appartamento, e poi hanno immobilizzato l'individuo che avrebbe cercato di scagliarsi contro i militari.

L'allarme è venuto dalla donna stessa, che pur ferita e inzuppata di carburante è riuscita a uscire sul balcone gridando aiuto.

Dopo il movimentato arresto dell'aggressore, è stata soccorso dai sanitari, con l'intervento dell'eliocttero dei Vigili del Fuoco di Trento: trasportata d'urgenza al Santa Chiara, non è in pericolo di vita e non presenterebbe ustioni, ma ferite dal pestaggio subìto.

L'uomo si trova ora alla caserma dei Carabinieri, in attesa di essere interrogato e trasferito in carcere.

L'uomo era già stato segnalato in passato, e le forze dell'ordine erano intervenute altre volte per liti in famiglia. I due sono conviventi, ma negli ultimi tempi l'uomo - un italiano nato in Brasile - era ai ferri corti con la donna. Oggi l'ha aggredita e malmenata e infine cosparsa di liquido infiammabile da una bottiglia.

Sarà il magistrato di turno a decidere, in queste ore, se indagarlo per tentato omocidio o per aggressione.