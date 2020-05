Brutta sorpresa, ieri, per alcuni abitanti di Fornace che - approfittando del primo fine settimana di libertà per gli spostamenti anche in auto, hanno deciso di salire a malga Fornasa Alta, nel Lagorai, tra le cime del monte Croce e del Fregasoga: la struttura è di proprietà dell’amministrazione comunale, sorgendo all’inerno di una porzione di territorio che da secoli è appannaggio della comunità.

Dopo l’inverno seguito dai due mesi di lockdown, si aspettavano di trovare qualche cosa da risistemare. Non certo, però, il disastro che è apparso ai loro occhi: porta forzata, interno devastato.

Subito sono state allertate le forze dell’ordine, con gli uomini della Forestale che hanno effettuato un primo sopralluogo: vista la tipologia di danni registrati nella struttura, al momento non si esclude che l’autore possa essere M49, dato che nei mesi scorsi si era spostato proprio in quelle zone, dove aveva fatto danni anche in altre strutture della vasta area del Lagorai, come ad esempio malga Cambroncoi. Nei prossimi giorni verranno comunque portate a termine ulteriori verifiche per fare piena luce sull’accaduto.