Per tutti era semplicemente Clay, ma per i suoi colleghi era un simbolo della Rttr che dalla fine degli anni ottanta ha raccontato tutto lo sport regionale con passione e dedizione. Un cameraman d’assalto con la capacità di strappare un sorriso a tutti. Conosciuto e amato in ogni valle dove ci fosse in atto una competizione sugli sci o su due ruote. Claudio “Clay” Fabian se n’è andato a 75 anni nella sua casa di Segonzano lasciando l’amata moglie Marcella, le figlie e i nipoti. Un vuoto incolmabile non solo per la famiglia a cui ci stringiamo con un grande abbraccio, ma per tutti gli amici che con lui hanno vissuto mille avventure.

Le immagini di Clay Fabian e il montaggio di Franco Licitra sono stati il pezzo forte di trasmissioni di successo come Bici and Bike, condotta da Michele Frisanco e Sotto Zero, condotta da Michele Pasqualotto. Due colonne del palinsesto di Rttr che devono tantissimo a chi questo mestiere l’ha sempre fatto prima di tutto per passione e poi come servizio a chi ama veramente lo sport. Uno stile essenziale e professionale che, quando ancora la tecnologia non permetteva “magici ritocchi”, lasciava spazio solo a chi avesse realmente capacità.

