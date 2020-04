Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto oggi pomeriggio a Lavis, nei pressi della ciclabile (foto Alessio Coser), in via Lungo Avisio, all’incorcio con la statale 12.



Nessuno si è avvicinato, in attesa dell’arrivo dei sanitari, anche per paura di un eventuale contagio.



Sul posto, l’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco di Lavis Questi ultimi sono intervenuti rispettando le cosiddette «procedure Nbcr», a supporto del personale sanitario.



È stata praticata la rianimazione cardio polmonare, ma purtroppo la persona è deceduta sul posto..



Sono in corso accertamenti per verificare le cause del decesso.