In questo momento difficile, i volontari Croce Rossa italiana (Cri) del gruppo di Lavis, che non effettuano soccorso in ambulanza, hanno voluto creare un video per augurare in bocca al lupo ai loro colleghi volontari che continuano a svolgere i turni per la comunità, sfidando il coronavirus. "Unità" è uno dei principi che rappresenta la nostra associazione, e mai come in questi giorni è importante ricordarlo.

E' il messaggio postato su Facebook dal Gruppo Cri di Lavis.

GUARDA IL VIDEO DELLA CROCE ROSSA DI LAVIS