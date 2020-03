Grave incidente questa sera poco dopo le 21 a Montesover. Una persona è stata centrata in pieno da un’auto e sbalzata per quattro metri in avanti.

Sul posto si è portata prima un’ambulanza e poi la Centrale del 118 ha allertato l’equipe medica e l’elicottero che è atterrato alla piazzola più vicina, quella di Bedollo.

In seguito al forte trauma il ferito ha purtroppo perso conoscenza.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cavalese e i vigili del fuoco volontari del paese.