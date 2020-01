Sarà Monica Ceccato la candidata alla poltrona di sindaco di Lavis per la Lega, il prossimo 3 maggio. Il Carroccio ha deciso: si punta forte sull’attuale capogruppo leghista in consiglio comunale, per quelle elezioni che potrebbero essere una sfida tutta al femminile fra Monica Ceccato e Isabella Caracristi del Patt. Se sarà sfida tutta “in rosa” lo si capirà molto a breve.



Questo perché dopo la riunione di martedì sera del solo Pd, nella serata di ieri il centrosinistra si è trovato per cercare di arrivare a una decisione. Ovvero unirsi sostenendo il candidato proposto dal Patt, l’assessore alle politiche sociali uscente Isabella Caracristi, oppure formalizzare un altro nome (ad esempio quello dell’attuale vicesindaco, Luca Paolazzi , esponente del Pd). O, terza strada, convergere su un terzo candidato “di unità”.



A destra intanto si è già scelto, lanciando quindi Monica Ceccato che si presenterà sostenuta dal Carroccio, da Forza Italia e molto probabilmente anche da Lavis Civica.



«Decideremo domani sera (oggi, ndr) cosa fare - spiega dal canto suo Roberto Piffer , capogruppo di Lavis Civica in consiglio comunale -: la Lega ci ha comunicato questa scelta nelle scorse ore, adesso verificheremo all’interno del nostro gruppo se ci sono le condizioni per correre insieme a Lega e Forza Italia. La possibilità di andare da soli non l’abbiamo mai esclusa, con la Lega abbiamo compiuto un percorso sia alle ultime elezioni provinciali sia nelle minoranze del consiglio comunale, vedremo cosa decideremo tutti insieme».



Classe 1977, novarese di nascita e da quasi vent’anni residente a Lavis dove gestisce un servizio di ristorazione, una delle più apprezzate pizzerie al taglio del territorio, è una delle “pasionarie” della Lega nella borgata lavisana ormai da tempo. Candidata anche alle ultime elezioni provinciali con il Carroccio, nei giorni scorsi la decisione finale di proporla come sindaca a Lavis è stata presa insieme ai vertici del partito.



«Ritengo personalmente che si tratti di una scelta che punti alla qualità e sull’esperienza maturata in questi anni in Consiglio comunale - spiega in una nota il consigliere provinciale della Lega, Devid Moranduzzo -, una qualità che le permetterà di essere una brava e solerte amministratrice per il Comune di Lavis. Potrà contare sul supporto del presidente di sezione e storico militante Ivan Abel Robert e dei consiglieri comunali Simone Moser e Cristian Giongo. In questi cinque anni, assieme agli altri consiglieri della Lega a Lavis, ha portato avanti battaglie come la richiesta di posizionamento defibrillatori, quella contro il posizionamento di una enorme isola ecologica in via Rosmini, l’istituzione anagrafe biciclette e l’incentivazione utilizzo veicoli pubblici elettrici, l’installazione di telecamere di sicurezza e la riqualificazione della viabilità a nave san felice».



Carattere forte e appassionata, Ceccato potrà ora iniziare ufficialmente la campagna elettorale verso le elezioni del prossimo 3 maggio. E questi sono i giorni - se non le ore - bollenti per capire quanti saranno, effettivamente, i nomi dei candidati sindaci sulla scheda elettorale. Oggi dunque si dovrebbe capire se Patt e Pd andranno ancora a braccetto con un solo candidato sindaco, dell’uno o dell’altro partito. Oppure se al primo turno si presenteranno da soli, ciascuno con un proprio candidato, per poi cercare un apparentamento al ballottaggio.

Se sarà, alla fine, una sfida tutta al femminile questa rappresenterà una grandissima novità per Lavis che, finora, nella sua storia non ha mai avuto una donna come sindaco. La vera corsa elettorale è ormai partita.