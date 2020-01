Un masso si è staccato ieri pomeriggio dalla parete che sovrasta la strada sterrata attorno al lago di Molveno, all’altezza del ponte romano. Fortunatamente non passava nessuno al momento della caduta. La segnalazione è arrivata da alcuni pescatori che si trovavano proprio sulla riva e hanno sentito il grosso sasso (60 centimetri per sessanta) rotolare sulla strada che si trova a monte del sentiero percorso a piedi da residenti e turisti per fare il giro del lago.



Verso le 16 sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Molveno che hanno spostato il sasso a lato della strada e controllato che non ci fossero altri spuntoni di roccia pericolanti. Dal sopralluogo è emerso che si è trattato di un distacco “isolato” e che non è neppure necessario chiudere la strada.

Un altro allarme si è diffuso via social nel pomeriggio, per un polverone che si è alzato a nord di Mezzocorona.



Nessuno crollo dalla parete, come ipotizzato da alcune persone via social: si è trattato di un distacco programmato relativo ai lavori di messa in sicurezza della parete per lo smottamento di novembre, quando nella zona di Maso Nuovo era crollato uno spuntone di roccia che aveva fatto schizzare alcuni massi contro case e auto parcheggiate.