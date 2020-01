Paura nel pomeriggio di ieri a Lavis, dove un quarantanovenne del posto si è dato fuoco in piazzetta San Gallo, tra piazza Grazioli e via Clementi.

Subito, allertati dagli operatori del 112 contattati da alcuni residenti, sono giunti in piazza i vigili del fuoco di Lavis, i sanitari ed i carabinieri. Nessun dubbio sulla natura volontaria del gesto: l’uomo, da tempo seguito per i propri problemi psichici, dopo essersi procurato del liquido infiammabile se l’è cosparso sul corpo, per poi impugnare un accendino.

La tempestività dei soccorsi potrebbe essere stata decisiva per salvargli la vita: è stato trasferito all’ospedale Santa Chiara di Trento con la massima urgenza ed è ora affidato al personale del reparto di terapia intensiva.