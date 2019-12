Sarà, con ogni probabilità, una corsa a tre quella del 3 maggio 2020 per la poltrona di sindaco di Mezzocorona. Due sfidanti contro il primo cittadino uscente, Mattia Hauser , che ormai ha sciolto le riserve. «Abbiamo avuto un confronto interno alla nostra maggioranza e vista la fiducia che in tanti ancora ripongono nel nostro progetto ho deciso di ricandidarmi - commenta Hauser - se mi guardo indietro a questa legislatura vedo tante cose fatte, ma ancora abbiamo molto da fare. Ci sono diverse cose molto importanti per Mezzocorona che abbiamo iniziato e devono essere portate avanti».

Due, su tutti, i grandi progetti che negli anni prossimi rappresenteranno le priorità per l'amministrazione comunale. Ovvero continuare nella valorizzazione e nell'arricchimento della proposta del Monte di Mezzocorona, fra le opere in programma e la nuova funivia, e la realizzazione del nuovo centro ricreativo per anziani. Il centro ricreativo per anziani è uno degli interventi che la comunità aspetta con maggior trepidazione. Un percorso che è ormai arrivato alla fase della progettazione esecutiva. Mentre sono tanti i progetti per il Monte di Mezzocorona, che si vuole sempre più far diventare un biglietto da visita importante per la comunità, il territorio ed il turismo.

«Abbiamo tanto entusiasmo e tanta voglia di andare avanti - prosegue Hauser - qualcuno della squadra attuale si ricandiderà così come entreranno poi anche alcuni volti nuovi. Sempre con il bene di Mezzocorona come unica priorità». Non cambia l'assetto della proposta della lista Civica per Mezzocorona, ovvero andare da soli senza apparentamenti o coalizioni con i partiti tradizionali. Posizionandosi lontani dagli estremismi e puntando alla valorizzazione del civismo. Classe 1974, eletto sindaco di Mezzocorona per la prima volta il 16 novembre del 2014, nel maggio del prossimo anno Hauser tenterà così il bis. Contro chi? Per quel che riguarda i nomi degli sfidanti si sapranno nel giro di pochi giorni, ma quella che si va delineando è una sfida a tre. Da un lato, come detto, Civica per Mezzocorona con Hauser ancora candidato sindaco. Dall'altra parte la Lega sembra pronta a schierare una lista con un proprio candidato. Puntando anche sulla forza che il simbolo del Carroccio ha dimostrato nelle ultime tornate elettorali. Dall'altra parte il Partito Democratico, Upt e le realtà affini stanno ragionando. La scelta è fra presentarsi con il proprio simbolo oppure unirsi in una lista civica, presentandosi così con un simbolo non riconducibile direttamente ai partiti nazionali tradizionali. «Non so cosa succederà, cosa decideranno le altre forze - prosegue Hauser - noi rimarremo fedeli alla nostra idea, ovvero di non fare apparentamenti con nessuno e di essere al servizio di tutti, indipendentemente dalla loro ideologia politica. Basta «solo» aver voglia di lavorare per il bene di Mezzocorona». Nel novembre del 2014 Hauser, già in precedenza consigliere comunale, superò la concorrenza di Corrado Buratti alla poltrona di primo cittadino con il 54% delle preferenze.