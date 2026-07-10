TIONE. «Pane, amore e fantasia». Non scomodiamo il film con De Sica e la Loren, così per il momento dimentichiamo il pane. Ma l'amore e la fantasia... Quelli ci sono: amore per i cavalli, fantasia nella ricerca del loro benessere.

Nasce così nel 2024 "Spiritnova", una start-up costituita da due giovani, che condividono impresa e famiglia, Renato Covi (34 anni di Fondo) e Sabrina Polana (29 di Tione). Ora c'è pure la bimba a far gioire genitori e nonni.Tutto nasce da Sabrina, cavallerizza che si rende conto della necessità di studiare selle capaci di far star bene il cavallo. Ci ragiona, anzi, di più: ci fa la tesi alla Laba (Libera Accademia di Belle Arti) di Brescia. Poi si lancia con Renato nell'impresa: finanziamento iniziale di Trentino Sviluppo e studio.

Viene inventata (la diciamo male) una sella mobile composta, sotto il sedile, da un traliccio che poggia su sei "pad" (li hanno chiamati così), cuscinetti mobili (anche questa è detta malissimo) che hanno il compito di adattarsi alla schiena del cavallo. «E si adatta», assicurano i protagonisti ormai diventati imprenditori, reduci da un recente viaggio in Belgio.

«Siamo stati chiamati dalla polizia belga - raccontano Renato e Sabrina - perciò armati di sella abbiamo preso l'aereo e siamo andati. Siamo stati ricevuti dai responsabili, che hanno provato la sella su tre cavalli: quello di servizio, quello da tiro e il cavallo da sfilata, un bestione che avrà pesato dieci quintali. Abbiamo testato la sella anche su un cavallo che soffre di mal di schiena. Gli abbiamo adattato l'assetto in base alle sue esigenze».

Al ritorno raccontano dell'inizio del rapporto: «Ne hanno acquistata una da provare per un mese; se va bene diventiamo fornitori ufficiali della cavalleria belga». Una bella soddisfazione.Chiaro che sì. Tanto più che dietro c'è uno studio, e ci sono investimenti alla ricerca dei materiali più adatti. E insieme ai materiali, anche la ricerca delle ditte idonee. Poi c'è il montaggio. E c'è il marketing.«Siamo entrati ufficialmente nel mercato, creando un sito, aprendo all'e-commerce e iniziando il rapporto con un'azienda specializzata nella gestione dei social. In attesa del rapporto con un videomaker - racconta Renato - Sabrina ha iniziato a fare dei 'real'.

Il primo (fatto in modo artigianale) è andato bene. Abbiamo messo la telecamera sotto la sella per mostrare il funzionamento. Il video è diviso in due: sopra compare l'amazzone che trotta e galoppa; sotto, in simultanea, si mostra come i pad seguono perfettamente la schiena del cavallo». Andato bene? «Benissimo. Lo abbiamo mostrato sul profilo Instagram di 'Spiritnova' - racconta Renato - e abbiamo avuto in poco tempo sei milioni di visualizzazioni. È diventato virale e ha sollevato l'interesse da tutto il mondo».«Tanti interessati - frena un pochino Sabrina - ma altrettanta paura: d'altronde 4.000 euro più iva non è un prezzo banale». E allora? «Molti desiderano provare prima di acquistare. Stiamo cercando di costruire una rete di rivenditori. Una sella è già partita per la Spagna, un'altra per la Florida. A Dubai c'è una stalla che ha chiesto venti selle. Una richiesta è arrivata dall'Argentina».

«Siamo consapevoli del rischio d'impresa - confessa Renato - e disponibili a determinate condizioni a dare la sella in comodato d'uso».

Dove sta il segreto? «Chi prova la sella scopre che il cavallo è libero, e lo sente in particolare quando fa le curve. È quello che volevamo».