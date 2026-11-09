ROMA. «Non sono pregiudizialmente contrario alle innovazioni, ma ritengo che l’ambiente montano e ciò che i turisti cercano in un’esperienza tra le cime siano agli antipodi della cultura del fast food. Non è una questione di campanilismo o nazionalismo, ma c’è una netta differenza tra la cultura, l’identità e la tradizione che, immagino, cerchino tutti coloro che frequentano le nostre straordinarie montagne e una cultura alimentare che rappresenta l’esatto opposto».

A dichiararlo è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. Il ministro interviene sull’annunciata apertura in alta quota di una catena internazionale di fast food di pollo fritto.

«Al di là dei prodotti che verranno distribuiti – precisa il ministro – nulla è più lontano dalla serenità delle vette che abbuffarsi velocemente di un prodotto standardizzato e omologante. Credo e spero che saranno gli stessi turisti e cittadini a dare un giudizio categorico su questo modello, continuando a scegliere prodotti di eccellenza nei rifugi che mettono al primo posto la qualità e il benessere garantito da quella convivialità che fa della nostra cucina l’unica riconosciuta nel pianeta come patrimonio da tutelare e difendere».

Lollobrigida aggiunge: «Saranno i cittadini a esprimere un giudizio definitivo su questa scelta e auspico che le istituzioni, anche di carattere locale, sappiano intervenire con norme di protezione di un modello alimentare tanto ricercato quanto apprezzato».

Il ministro conclude: «La legittima concorrenza sulle nostre montagne, anche nella ristorazione, deve essere incentrata sulla ricerca di una qualità accessibile a tutti, anche in termini di costi. Questa è la sfida, senza dover ripiegare su livelli e standard, dal mio punto di vista, inferiori sia sul piano qualitativo sia su quello culturale».