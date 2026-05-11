Camper bloccato, rogo e schianto contro un muro: interventi in serie a Storo

STORO. Tre interventi in poche ore per i vigili del fuoco volontari di Storo, impegnati ieri tra recuperi, incendi e soccorsi stradali. La prima chiamata è arrivata alle 12.30, quando la squadra è stata attivata per un camper rimasto bloccato nel fango in località Palvico.

Nel tardo pomeriggio, alle 19.30, nuovo allarme per un incendio a Bagolino, nel Bresciano. Le fiamme hanno interessato la canna fumaria di un complesso residenziale. I pompieri trentini, intervenuti in supporto al distaccamento locale, hanno scongiurato il rischio che il rogo si propagasse al tetto e hanno poi messo in sicurezza il condotto fumario.

La serata non era però ancora finita. Alle 22, mentre i vigili del fuoco volontari di Storo stavano rientrando, i cercapersone sono tornati a squillare per un incidente stradale sulla statale 237, a Darzo, dove un’auto è finita contro un muro.

Sul posto i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e hanno prestato supporto al personale sanitario intervenuto per assistere le persone coinvolte. Una giornata intensa, chiusa dopo ore di lavoro tra Trentino e territorio bresciano.