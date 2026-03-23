Tione, guidava da 18 anni con la patente sospesa: fermato

TRENTO. Un 40enne trentino che circolava da 18 anni con una patente "gravata da un provvedimento di sospensione risalente al 2008" è stato pizzicato dagli agenti della polizia locale delle Giudicarie di Tione nel corso di controlli effettuati nel comune di Comano Terme.

Il provvedimento era stato emesso dalla Motorizzazione civile di Trento a causa della mancata presentazione alla revisione medica prescrittagli nell'anno 2006. L'uomo è stato multato e la licenza di guida gli è stata revocata in maniera definitiva secondo quando previsto dal Codice della strada: "Un atto dovuto in conseguenza della circolazione effettuata durante il periodo di sospensione per omessa revisione", chiarisce una nota della polizia locale. Gli atti sono stati trasmessi al Commissario del Governo per il perfezionamento dell'iter amministrativo.