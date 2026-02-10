Aggressione con due feriti sul bus per Tione: denunciato un giovane
L' episodio era avvenuto il 13 dicembre su un autobus di linea tra Madonna di Campiglio e Tione. Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto e identificato l’autore, un giovane del posto, che aveva importunato due ragazze. I due dipendenti di Trentino Trasporti intervenuti avevano riportato ferite con prognosi di dieci giorni
TIONE. Nelle scorse settimane i carabinieri della Stazione di Pieve di Bono, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tione, hanno concluso un’attività di indagine e denunciato in stato di libertà un giovane del posto per lesioni personali, violenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di un servizio di pubblica necessità. I fatti risalgono alla tarda serata del 13 dicembre, quando tramite NUE 112 alla Centrale operativa della Compagnia di Riva del Garda è arrivata la richiesta di intervento di un autista di Trentino Trasporti. L’uomo segnalava la presenza, a bordo del bus di linea da Madonna di Campiglio a Tione, di un ragazzo che stava creando disturbo agli altri passeggeri. All’arrivo della pattuglia il giovane si era già allontanato. Gli accertamenti successivi, anche attraverso l’identificazione di alcuni presenti e l’acquisizione di un filmato, hanno permesso di ricostruire l’episodio: il ragazzo avrebbe importunato due ragazze a bordo e, invitato dall’autista a smettere e a scendere dal mezzo, lo avrebbe colpito con un calcio. L’autista e un secondo dipendente di Trentino Trasporti hanno riportato ferite giudicate guaribili con 10 giorni di prognosi ciascuno. Grazie alla visione del video e alla conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti a individuare e identificare l’aggressore. Il giovane, per il quale vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato: a causa del suo comportamento l’autobus avrebbe registrato un ritardo superiore a 50 minuti. Nel frattempo, per prevenire episodi sui mezzi pubblici, la Compagnia di Riva del Garda ha predisposto un piano di controlli quotidiani nel centro di Madonna di Campiglio.
TIONE. Nelle scorse settimane i carabinieri della Stazione di Pieve di Bono, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tione, hanno concluso un’attività di indagine e denunciato in stato di libertà un giovane del posto per lesioni personali, violenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di un servizio di pubblica necessità.
I fatti risalgono alla tarda serata del 13 dicembre, quando tramite NUE 112 alla Centrale operativa della Compagnia di Riva del Garda è arrivata la richiesta di intervento di un autista di Trentino Trasporti. L’uomo segnalava la presenza, a bordo del bus di linea da Madonna di Campiglio a Tione, di un ragazzo che stava creando disturbo agli altri passeggeri.
All’arrivo della pattuglia il giovane si era già allontanato. Gli accertamenti successivi, anche attraverso l’identificazione di alcuni presenti e l’acquisizione di un filmato, hanno permesso di ricostruire l’episodio: il ragazzo avrebbe importunato due ragazze a bordo e, invitato dall’autista a smettere e a scendere dal mezzo, lo avrebbe colpito con un calcio. L’autista e un secondo dipendente di Trentino Trasporti hanno riportato ferite giudicate guaribili con 10 giorni di prognosi ciascuno.
Grazie alla visione del video e alla conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti a individuare e identificare l’aggressore. Il giovane, per il quale vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato: a causa del suo comportamento l’autobus avrebbe registrato un ritardo superiore a 50 minuti. Nel frattempo, per prevenire episodi sui mezzi pubblici, la Compagnia di Riva del Garda ha predisposto un piano di controlli quotidiani nel centro di Madonna di Campiglio.