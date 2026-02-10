Aggressione con due feriti sul bus per Tione: denunciato un giovane

TIONE. Nelle scorse settimane i carabinieri della Stazione di Pieve di Bono, con il supporto dei colleghi della Stazione di Tione, hanno concluso un’attività di indagine e denunciato in stato di libertà un giovane del posto per lesioni personali, violenza a incaricato di pubblico servizio e interruzione di un servizio di pubblica necessità.

I fatti risalgono alla tarda serata del 13 dicembre, quando tramite NUE 112 alla Centrale operativa della Compagnia di Riva del Garda è arrivata la richiesta di intervento di un autista di Trentino Trasporti. L’uomo segnalava la presenza, a bordo del bus di linea da Madonna di Campiglio a Tione, di un ragazzo che stava creando disturbo agli altri passeggeri.

All’arrivo della pattuglia il giovane si era già allontanato. Gli accertamenti successivi, anche attraverso l’identificazione di alcuni presenti e l’acquisizione di un filmato, hanno permesso di ricostruire l’episodio: il ragazzo avrebbe importunato due ragazze a bordo e, invitato dall’autista a smettere e a scendere dal mezzo, lo avrebbe colpito con un calcio. L’autista e un secondo dipendente di Trentino Trasporti hanno riportato ferite giudicate guaribili con 10 giorni di prognosi ciascuno.

Grazie alla visione del video e alla conoscenza del territorio, i carabinieri sono riusciti a individuare e identificare l’aggressore. Il giovane, per il quale vale il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato: a causa del suo comportamento l’autobus avrebbe registrato un ritardo superiore a 50 minuti. Nel frattempo, per prevenire episodi sui mezzi pubblici, la Compagnia di Riva del Garda ha predisposto un piano di controlli quotidiani nel centro di Madonna di Campiglio.