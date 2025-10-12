Ippoterapia a Tione: condivisione di emozioni per gli ospiti Anffas
Il Lions Club ha regalato alla comunità una mattinata speciale, nell’ambito della settimana dedicata alla salute. Protagonisti indiscussi sono stati gli ospiti Anffas, ognuno con la propria storia e la propria personalità
TIONE. Venerdì 10 ottobre, a Tione, il Lions Club Tione Valli Giudicarie Rendena ha regalato alla comunità una mattinata speciale, nell’ambito della settimana Lions dedicata alla salute: un incontro di ippoterapia con gli ospiti dell’Anffas, dove la forza gentile dei cavalli ha intrecciato emozioni, coraggio e sorrisi creando un legame profondo tra tutti i partecipanti.
L’iniziativa, nata da una passione personale per i cavalli e accolta con entusiasmo dal club, ha trovato sostegno nella presidente di Anffas Trentino Onlus, Claudia Morelli, che ne ha subito colto il valore umano e relazionale. A guidare l’attività, ancora una volta, Nadia - l’istruttrice altoatesina dal sorriso magnetico – ospitata dai padroni di casa Enrico e Maddalena, che hanno accolto tutti noi nel maneggio, immerso nella luce dorata di una magnifica giornata autunnale. Come ricorda Nadia, «l’ippoterapia è una terapia dolce che, attraverso il cavallo, favorisce equilibrio, coordinazione e fiducia in sé».
Protagonisti indiscussi sono stati gli ospiti Anffas, ognuno con la propria storia e la propria personalità: Flavia, con entusiasmo ha esclamato “voglio essere la prima a salire sul cavallo!”; Enzo e Amedeo, in sella, erano emozionati e fieri; Patrick, con fiducia, ha provato ad usare le redini per condurre il cavallo; Gemma, alla sua prima esperienza, ha trovato serenità interiore camminando accanto all’animale; Simone e Valentino, attenti e affettuosi, si sono impegnati a spazzolare e “viziare” il loro nuovo amico; e infine Antonio, che con coraggio ha lasciato la sedia a rotelle per farsi accompagnare in sella guardando il mondo dall’alto, da un punto di vista nuovo, superando paure e limiti.
”Per noi Lions – spiegano gli organizzatori - per gli operatori e per tutti i presenti, questa giornata è stata una lezione di vita. Perché, come ci ha ricordato la presenza silenziosa del cavallo, regalare emozioni è una forma autentica di cura”.