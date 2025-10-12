Ippoterapia a Tione: condivisione di emozioni per gli ospiti Anffas

TIONE. Venerdì 10 ottobre, a Tione, il Lions Club Tione Valli Giudicarie Rendena ha regalato alla comunità una mattinata speciale, nell’ambito della settimana Lions dedicata alla salute: un incontro di ippoterapia con gli ospiti dell’Anffas, dove la forza gentile dei cavalli ha intrecciato emozioni, coraggio e sorrisi creando un legame profondo tra tutti i partecipanti.

L’iniziativa, nata da una passione personale per i cavalli e accolta con entusiasmo dal club, ha trovato sostegno nella presidente di Anffas Trentino Onlus, Claudia Morelli, che ne ha subito colto il valore umano e relazionale. A guidare l’attività, ancora una volta, Nadia - l’istruttrice altoatesina dal sorriso magnetico – ospitata dai padroni di casa Enrico e Maddalena, che hanno accolto tutti noi nel maneggio, immerso nella luce dorata di una magnifica giornata autunnale. Come ricorda Nadia, «l’ippoterapia è una terapia dolce che, attraverso il cavallo, favorisce equilibrio, coordinazione e fiducia in sé».

Protagonisti indiscussi sono stati gli ospiti Anffas, ognuno con la propria storia e la propria personalità: Flavia, con entusiasmo ha esclamato “voglio essere la prima a salire sul cavallo!”; Enzo e Amedeo, in sella, erano emozionati e fieri; Patrick, con fiducia, ha provato ad usare le redini per condurre il cavallo; Gemma, alla sua prima esperienza, ha trovato serenità interiore camminando accanto all’animale; Simone e Valentino, attenti e affettuosi, si sono impegnati a spazzolare e “viziare” il loro nuovo amico; e infine Antonio, che con coraggio ha lasciato la sedia a rotelle per farsi accompagnare in sella guardando il mondo dall’alto, da un punto di vista nuovo, superando paure e limiti.

”Per noi Lions – spiegano gli organizzatori - per gli operatori e per tutti i presenti, questa giornata è stata una lezione di vita. Perché, come ci ha ricordato la presenza silenziosa del cavallo, regalare emozioni è una forma autentica di cura”.