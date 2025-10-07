Spiazzo, l'orsa F3 (17 anni e mezzo) torna libera a Spiazzo dopo l’investimento di agosto

SPIAZZO. Nella serata di ieri è stata reimmessa in natura l’orsa F3, investita lo scorso 23 agosto nei pressi di Borzago, nel comune di Spiazzo. Dopo un periodo di osservazione da parte del veterinario presso l’area faunistica del Casteller, dove è stata ospitata evitando contatti diretti con il personale del Corpo forestale del Trentino per preservarne la naturale selvaticità, l’orsa — di 17 anni e mezzo — ha mostrato un recupero sufficiente a consentirne la reimmissione in natura.

Prima del rilascio, l’animale è stato dotato di radiocollare per consentirne il monitoraggio e seguire il processo di reinserimento in natura. Come previsto dalle procedure, l’operazione è avvenuta nello stesso territorio in cui era avvenuto il recupero.

Diverso l’esito per uno sciacallo dorato investito nella mattinata del 29 settembre lungo la SS48, nei pressi di Maso Cela (frazione Carano, nel comune di Ville di Fiemme). Nonostante l’intervento tempestivo del veterinario, le gravi condizioni dell’animale hanno reso necessario il ricorso all’eutanasia.