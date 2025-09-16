Morta a 15 anni a Giustino, il dolore del papà di Matilda Ferrari: “Sognava di andare alle Olimpiadi”
Investita e morta mentre attraversava la strada. È morta così, ieri mattina, 15 settembre, poco dopo le 7, Matilda Ferrari, quindicenne di Giustino, promessa del pattinaggio artistico. La ragazza stava andando a prendere la corriera per Tione, dove frequentava l'Istituto «Guetti»
LA SUA SOCIETA' SPORTIVA "Pattineremo sempre anche per te"
IL SINDACO "Giustino ha perso una stella"
LA TRAGEDIA Travolta e uccisa da un camion mentre va a scuola
GIUSTINO. Travolta e uccisa da una betoniera, mentre attraversava la strada. È morta così, ieri mattina, 15 settembre, poco dopo le 7, Matilda Ferrari, quindicenne di Giustino, promessa del pattinaggio artistico. La ragazza stava andando a prendere la corriera per Tione, dove frequentava l'Istituto «Guetti». Le due amiche che erano con lei sono riuscite a raggiungere il marciapiede opposto, Matilda invece è stata centrata dal camion di una ditta locale, che viaggiava verso Pinzolo.
L'autista se l'è trovata davanti all'improvviso e non ha potuto fare nulla per evitare l'investimento. L'impatto è stato devastante e la quindicenne è morta sul colpo. Una tragedia che ha colpito la comunità di Giustino e l'intera valle.
Siamo sconvolti e distrutti. La morte di Matilda interrompe il mondo". È sopraffatto dal dolore Fabio Ferrari, che ricorda la figlia: "Era determinata, aveva le idee ben chiare. Sapeva dove sarebbe arrivata, sognava le Olimpiadi".
