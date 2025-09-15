Tragedia di Giustino, lo straziante addio a Matilda Ferrari della società per cui la giovanissima pattinatrice gareggiava

Giustino, la val Rendena e tutto il Trentino piangono Matilda Ferrari, la 15enne travolta e uccisa da una betoniera, stamattina, 15 settembre, mentre aspettava l’autobus. Una tragedia che colpisce nel profondo il mondo dello sport e, in particolare, quello del pattinaggio su ghiaccio. Matilda, infatti, era una talentuosa pattinatrice ed era portacolori dello Sporting Ghiaccio Artistico Pinzolo. E la società ha affidato ai social uno straziante addio alla giovanissima campionessa.

«Cara Matilda, è impossibile trovare le parole per descrivere quello che successo oggi, quello che proviamo tutti noi in questo momento. Per tutti noi eri una compagna di squadra, un’ amica con cui ogni giorno condividevamo allenamenti, sogni, risate e bellissimi momenti sul ghiaccio.

Eri una pattinatrice fantastica, con una passione e una determinazione incredibile con grandi sogni e ambizioni. Non ti sei mai arresa davanti a un infortunio o una difficoltà, la scorsa stagione dopo un lungo periodo di stop per un problema al ginocchio sei riuscita a conquistare un magnifico terzo posto alla finale di Coppa Italia dimostrando a tutti la tua forza di volontà e la tua passione. Nell’ultimo anno sei stata anche parte del Team Ice Secret, la nostra squadra di sincronizzato con la quale hai condiviso gioie ed emozioni.

Una ragazza dolce, solare e determinata, un esempio da seguire e un punto di riferimento anche per le atlete più piccole, soprattutto per la tua sorellina Greta che ti ha sempre ammirato e sostenuto. Non riusciamo ad immaginare come sarà ora senza di te, non vederti più con noi ogni giorno sul ghiaccio. Pattineremo sempre anche per te, ricordandoti ogni giorno per la tua passione, la tua energia e la tua dedizione per questo bellissimo sport. Ciao Mati, ti vogliamo bene. Ci mancherai tanto».

Lancinante anche il messaggio di Isolde Ferrari, sorella di Matilda:

«Cara Maty, una sorella con una marcia in più, il nostro orgoglio, nostra Campionessa! Non ci sono parole…Il ghiaccio era la tua casa, il tuo primo pensiero e tua più grande passione. Le Olimpiadi, il tuo Sogno. Grazie per averci insegnato cosa significa credere fino in fondo nei propri sogni...Oggi vola più in alto di qualsiasi medaglia...Sei e resterai per sempre nel nostro cuore. Insegna agli angeli a pattinare, con la tua grazia e la tua determinazione!»