Scivola su una pietra bagnata e batte la testa: turista soccorsa in val di Genova

PINZOLO. Una donna di 58 anni, residente a Pressana in provincia di Verona, è stata soccorsa nel pomeriggio di oggi, 12 agosto, dopo essere caduta lungo il Rio di Folgorida, in Val di Genova, riportando un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 nei pressi della cascata di Folgorida, poco sotto la località Ragada. La donna stava percorrendo il sentiero quando è scivolata malamente su una pietra bagnata, battendo violentemente la testa contro un masso.



L'allarme è stato lanciato immediatamente da un testimone presente sul posto, che ha contattato il Numero Unico per le Emergenze 112. La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha attivato la stazione di Pinzolo del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino.



I soccorritori, giunti rapidamente sul luogo dell'incidente insieme ai sanitari, hanno valutato le condizioni dell'infortunata. La gravità del trauma cranico e i sintomi manifestati dalla donna hanno reso necessario l'intervento dell'elisoccorso.



Gli operatori del Soccorso Alpino hanno provveduto a immobilizzare la paziente su asse spinale, mentre l'elicottero raggiungeva la zona impervia. Il recupero è avvenuto tramite verricello, data la difficoltà di accesso del terreno.



La donna è stata quindi trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove è attualmente ricoverata. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dal personale medico.