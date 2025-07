Banda sociale di Cimego, una storia lunga 175 anni: una festa e tre esibizioni per celebrarla al meglio

CIMEGO. 175 anni. Un'epoca storica. Tanti ne compie la banda sociale di Cimego, e li celebrerà (come si conviene per una banda) in musica. L'appuntamento è fissato per domenica 13 luglio pomeriggio, a partire dalle 16,30, attraverso un gemellaggio con il Corpo bandistico di Romeno. Musica, ma anche immagini: nella sala consiliare di quello che fu il municipio (prima della fusione con Condino che ha portato alla nascita di Borgo Chiese) sarà esposta una mostra fotografica. A seguire polenta carbonera per i musicisti e per chiunque voglia partecipare.



175 anni. Era il 1850 quando un gruppo di amanti della musica del paesino del medio Chiese decisero di fondare una banda. Da allora sono passati 175 anni di attività, ma non sono sempre stati anni attivi. Non serve essere degli storici provetti per narrare eventi capaci di sconvolgere intere comunità. Pensiamo alle guerre mondiali, per dirne una; e poi all'emigrazione, stagionale o intercontinentale non importa.



Sono eventi (le guerre) e fenomeni (le migrazioni) che hanno svuotato i paesi. E la banda, inevitabilmente, ne risentì. Come risentì dell'abbandono dell'agricoltura in favore dell'industria e del terziario, con la rivoluzione degli orari lavorativi e la necessità di far coincidere gli impegni di tutti per le prove. Infine non si può dimenticare il cambio culturale degli ultimi decenni, con l'arrivo di altre passioni.



Sono tutte ragioni che hanno minacciato l'esistenza della banda, che però ha sempre superato i momenti difficili, risorgendo grazie al senso di appartenenza che lega i musicisti alla loro istituzione. E' un senso di appartenenza trasmesso, senza voler fare della retorica, da padri e madri a figli e figlie. E oggi continua.



La mostra offrirà uno spaccato della storia del complesso, perlomeno a partire da quasi cento anni fa. Nella sala consiliare ci saranno pure il filmato "I nemici del silenzio", realizzato quindici anni fa, e due volumi con la storia e le storie del sodalizio.



La banda sociale di Cimego (fra parentesi guidata da due giovani donne, Catia Girardini direttrice e Silvia Salsa presidente) può contare su trentacinque componenti più una ventina di ragazzi della banda giovanile. Se si considera che Cimego ha circa quattrocento anime il conto sulla partecipazione è presto fatto.



In occasione del compleanno la banda effettuerà alcune uscite: il due agosto in casa, a Quartinago, il quartiere medievale che fu risparmiato dall'incendio della Grande Guerra; alla fine di agosto al Concertone delle bande giudicariesi previsto a Pinzolo; in settembre a Folgaria.



A dire il vero ci sarebbe stata l'occasione di un gemellaggio con una banda toscana, nel mese di settembre, ma fra inizio della scuola e altri impegni dei bandisti, l'organico non permette in quel periodo di accettare. Non per questo il compleanno sarà meno festoso.