Rendena, si fa male mentre testa un piccolo robot cingolato radiocomandato: 29enne al Santa Chiara

VILLA RENDENA. Si sono concluse intorno alle 15.30 le operazioni di soccorso in favore di un ventottenne, residente a Pelugo, rimasto coinvolto in un incidente mentre testava insieme al padre un piccolo robot cingolato radiocomandato, nei boschi sovrastanti l'abitato di Villa Rendena. Il giovane, accortosi di un probabile ribaltamento del mezzo, vi ha posto la mano per rimetterlo in piedi, rimanendovi però incastrato e ferendosi gravemente all'arto. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 14.30 da parte della compagna del padre, che si trovava sul luogo insieme ai due.



Immediato l'intervento di due operatori della Stazione Val Rendena Busa di Tione del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, portatisi subito sul posto, dove hanno iniziato le prime manovre di soccorso all'arto del giovane con il torniché.



La Centrale Unica di Emergenza ha inviato nel mentre un elicottero, a bordo del quale l'infortunato è stato trasportato verso l'ospedale Santa Chiara di Trento. Ad aiutare nelle operazioni, anche i Vigili del Fuoco di Villa Rendena.