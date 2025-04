Bortolo Oliva, dal tragico incidente del 2020 alla multa per atterraggio vietato sulle piste di Campiglio

BRESCIA. L'imprenditore multato (2mila euro) per essere atterrato con il suo elicottero nell'area fuori pista vicino alla pista Grostè di Madonna di Campiglio è Giorgio Bortolo Oliva, industriale bresciano che il 25 ottobre 2020 era sull'elicottero caduto a circa 3.000 metri di quota in una zona impervia di Cime bianche laghi, fuori dalle piste battute. Nell'incidente morì Alfredo Buda, cinquantanovenne lombardo, manager della Iro spa di Odolo.

I carabinieri lo hanno rintracciato mentre stava sciando. Dopo essere stato multato – in Trentino Alto Adige è vietato atterrare in luoghi sopra i 1600 metri - Oliva è andato via a bordo dell'elicottero.