Storo, “Pane trentino e alta pasticceria in festa”: domenica la quarta edizione

TRENTO. Arte bianca in vetrina il prossimo fine settimana a Storo; la località della Valle del Chiese ospita, infatti, la nuova edizione de “Il pane trentino e l’alta pasticceria in festa”. In calendario domenica 13 aprile sarà ambientata negli spazi attrezzati della sede della cooperativa Agri Novanta guidata dal presidente Vigilio Giovanelli.

Nato tra la curiosità generale tre anni fa, l’evento è riuscito in poco tempo a catturare interesse e adesioni sempre maggiori a conferma di una formula azzeccata che permette di poter contare su un evento dedicato per chi, nella quotidianità del proprio operare, produce pane, prodotti di pasticceria e i tipici dolci pasquali con la farina bianca e gialla di Storo.“Siamo impegnati da diverse settimane perché, anche la nuova edizione, la quarta della giovane storia di questo appuntamento, si possa caratterizzare per un paniere di offerta destinato a catturare la curiosità del consumatore di ogni età – osserva Vigilio Giovanelli, presidente di Agri Novanta – La risposta che abbiamo raccolto nelle prime tre edizioni è stata di particolare soddisfazione e l’augurio è che, la seconda domenica di aprile, possa essere caratterizzata da una considerevole affluenza. Meritevole di una sottolineatura la collaborazione con un’altra realtà cooperativa del territorio, la Copag-Cooperativa Produttori Agricoli Giudicariesi presente con un proprio team che cucinerà gli gnocchi di patate”.

La giornata di festa prenderà il via con un breve evento inaugurale caratterizzato dagli interventi dei responsabili dell’organizzazione, dei rappresentanti istituzionali a cui seguirà il taglio del nastro, gesto che segna l’avvio ufficiale della giornata di festa. Dalle ore 11 la giornata comincerà a proporre i profumi e sapori caratteristici con la degustazione di pane di farina bianca appena sfornato dai ragazzi dell’Arte bianca di Rovereto e dal Cfp Enaip di Tione di Trento, abbinato ai formaggi di malga dell’Azienda Agricola La Cügna di Luca Radoani, lo speck del Salumificio Bomè e dall’olio di oliva dell’Agraria di Riva del Garda. Oltre al pane si potranno assaggiare colombe pasquali, dolci, biscotti artigianali. Il tutto accompagnato dai vini della Cantina Toblino e dalle birre del Birrificio Leder. Durante la giornata si potranno, inoltre, degustare le diverse tipologie di pane prodotte dai panificatori che hanno scelto di esserci e animare con la propria arte e la propria passione la quarta edizione della Festa. “Ospite d’onore – aggiunge Giovanelli – sarà Daniel Zanoni.

Lo scorso marzo con il Team Brescia ha ottenuto il secondo posto assoluto al City Bread Championship 2025, a Taipei Nangang Exhibition Center. La squadra, selezionata dalla sezione italiana del Club Richemont, la più prestigiosa associazione di panificatori al mondo, ha avuto il patrocinio e supporto della Fippa, Federazione Italiana panificatori e affini. Composta da Carlo Roviaro, Daniel Zanoni e da Bruno Andreoletti, nel ruolo di giudice e coach, ha saputo rappresentare l'eccellenza della panificazione italiana in una competizione che ha visto la partecipazione di 15 team internazionali, provenienti da città come Parigi, Singapore, Hong Kong e Città del Messico. E per noi – conclude Giovanelli - è davvero un onore contare la sua presenza nella giornata di domenica”.Sempre domenica, allo scoccare del mezzodì, è in programma il pranzo preparato dagli chef locali Oscar Bagattini del ristorante Al Mangia, Carlo Alberto Luzzani del Laboratorio Gastronomico Luzzani e dalla Pro Loco Piana del Lomaso. In questo caso è necessaria la prenotazione, entro venerdì 11 aprile, telefonando al numero 0465 686614. C.L.