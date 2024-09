Scontro tra il Trentino e la Lombardia, quattro persone ferite

BRESCIA. Frontale sulla Ss237 poco dopo l’abitato di Anfo, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 14 settembre. Quattro i feriti. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Storo, con tre mezzi: una volta arrivati sul posto hanno tolto la portiera di una delle due autovettura per consentire l’accesso ai sanitari e messo in sicurezza la zona. Lunghe code.