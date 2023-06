Nelle Giudicarie quattro giorni di sport e impegno sociale: da giovedì 15 a domenica 18 giugno il torneo internazionale di calcio giovanile Eusalp

TRENTO. Ancora 15 giorni e poi prenderà il via uno degli appuntamenti più attesi del calcio giovanile in Trentino: da giovedì 15 a domenica 18 giugno le Giudicarie ospiteranno per la quinta volta il Torneo Eusalp, sigla che indica l’accordo sottoscritto nel 2013 da Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein per migliorare la cooperazione fra gli stati alpini.



La competizione è organizzata dall’associazione Piazza Viva di Tione in sinergia con il Comitato trentino della Figc ed è riservata alle selezioni maschili under 16, ovvero ai ragazzi nati dal 2007 in poi.



“Turismo e sport costituiscono sempre un connubio formidabile, ma nel caso del torneo Eusalp abbiamo anche pure l’aspetto sociale che è ancora più importante – ha spiegato l’assessore all'artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni nel presentare l’evento -. Inoltre, poter ospitare le rappresentative provenienti da tutt’Italia e dalla Baviera ci offre delle contaminazioni fondamentali per arricchirci. Vedere che tutti gli enti di un territorio su quale si disputeranno le partite sono presenti è molto bello; non è sempre così e credo che l’organizzazione abbia ottenuto un grande risultato perché non solo è riuscita a mettere tutti d’accordo, ma tutti hanno condiviso le finalità del torneo. Ci aspettano quattro giornate di festa, di turismo, quattro giornate in cui i ragazzi, accompagnati dalle famiglie, potranno osservare la Comunità delle Giudicarie nella sua veste migliore. Attendiamo con entusiasmo questo torneo, un grande evento e una bella festa con tanti ragazzi e, dopo due anni particolarmente difficoltosi, quest’anno sarà ancora migliore. L’ultimo ringraziamento doveroso va anche al numero importante di volontari, che io li paragono a professionisti, per il quale siamo invidiati da tutti”.



La formula del torneo prevede da giovedì 15 a sabato 17 giugno due gironi da 4 formazioni ciascuno, le cui classifiche disegneranno la griglia delle finali in programma domenica 18: le prime dei due raggruppamenti accederanno alla finale per il titolo che si giocherà a Tione di Trento, le seconde al match per il terzo posto, e così via.



A margine della presentazione, alla quale hanno partecipato anche la presidente dell’associazione Piazza Viva Ilaria Salvaterra e il presidente del Comitato Trentino della Figc Stefano Grassi, il vicepresidente della Federcalcio trentina Marco Rinaldi ha effettuato il sorteggio dei due raggruppamenti: nel girone A (nei campi sportivi di Pieve di Bono-Prezzo e Comano Terme) sono inseriti Cpa Trento, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Lombardia, nel girone B (nei campi sportivi di Caderzone Terme e Spiazzo) Veneto, Piemonte, Cpa Bolzano e Baviera.



Alla vigilia del Torneo Eusalp, precisamente mercoledì 14 giugno, si terrà l’inaugurazione ufficiale: dalle 17 le formazioni saranno accolte al centro sportivo Sesena di Tione di Trento dagli organizzatori e dalle autorità. Un altro momento significativo sarà il convegno di sabato mattina nella sala della Comunità delle Giudicarie, a Tione di Trento: il tema di quest’anno è lo sport giovanile come veicolo di formazione e di crescita dei ragazzi.



A chiudere la manifestazione, infine, ci sarà la cerimonia di premiazione, ospitata dal centro sportivo Sesena domenica dalle ore 12.30 in poi, al termine della partita che metterà in palio il trofeo.