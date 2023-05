Tragedia di Mostizzolo, dolore senza fine. Il Comune di Sella Giudicarie: “Una settimana di lutto”

SELLA GIUDICARIE. Il Trentino continua ad essere scosso per la tragedia di sabato sera. Una tragedia nella quale hanno perso la vita Veronica Amistadi, 41 anni, e il suo bimbo. Il dramma alla forra del torrente Noce, all'imbocco della val di Sole, un volo di novanta metri. Su Facebook il Comune di Sella Giudicarie nella giornata di oggi, 25 maggio, ha pubblicato un toccante post per annunciare una settimana di lutto.



“Una Comunità ancora una volta colpita al cuore, ferita e scioccata da un drammatico avvenimento. Il fatto accaduto la scorsa domenica ha lasciato senza parole l’intera nostra Comunità avvolgendola in un clima di sgomento e di grande tristezza e dolore. L’Amministrazione comunale interpretando il sentimento della Comunità di Sella Giudicarie è vicina alla famiglia di Amistadi Bernardo e si stringe con grande affetto attorno a tutti loro in questo momento di profondo dolore”.







”Quando succedono simili tragedie nessuna parola può essere appropriata, nessuna parola può lenire il dolore di chi rimane, vi è solamente una profonda e infinita tristezza ad affliggere tutti noi. La speranza e l’augurio è che il ricordo di Veronica e del piccolo Riccardo, dei bei momenti trascorsi assieme e l'affetto di tante persone diano a tutti loro la forza necessaria per superare questo tragico momento: non sappiamo dove vanno le persone quando scompaiono, ma di sicuro sappiamo che resteranno per sempre nel cuore di chi le ha conosciute e amate".

“I funerali si svolgeranno in forma privata sabato 27 maggio presso la Chiesa Cristo Re di Trento. Tutte le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale o da associazioni, in programma questa settimana, sono state sospese in segno di lutto. Si ringraziano le davvero numerose Amministrazioni comunali che hanno manifestato in questi giorni la loro vicinanza alla famiglia e alla nostra Comunità”.