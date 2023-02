Paura a Campiglio, auto si ribalta su un fianco: si salvano le tre persone a bordo

CAMPIGLIO. L’allarme è scattato alle 8:30 di oggi, 22 febbraio, dopo che un’auto, in località Fratté a Madonna di Campiglio, si è ribaltata su un fianco, richiedendo l’intervento del locale corpo di vigili del fuoco volontari.



Giunti sul posto, i volontari hanno aiutato le tre persone a bordo ad uscire dal mezzo, prestando loro le prime cure, per poi occuparsi della messa in sicurezza e del ripristino della sede stradale. (Foto Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino).



Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Madonna di Campiglio e un’ambulanza dell’Associazione Volontari Trasporto Infermi di Madonna di Campiglio. L’incidente fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi per le persone a bordo dell’auto.