Nasconde la droga nell'ex canonica: giovane arrestato nel Lomaso

LOMASO. I carabinieri di Ponte Arche, hanno arrestato un giovane nell'abitato di Vigo Lomaso, in Trentino, per spaccio di stupefacenti.



Il ragazzo - informa l’Arma - è stato notato mentre si aggirava nelle vicinanze di una chiesa in una zona rurale, individuata come area di spaccio nell'ambito di un'indagine sullo spaccio nella zona del Lomaso. Il giovane è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti in totale circa 240 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e a tutto l'occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente (tra cui un coltello a serramanico e un rotolo di pellicola trasparente).



Sono stati probabilmente i controlli degli stessi carabinieri, che qualche ora prima avevano recuperato da uno dei passeggeri di un auto controllata un piccolo quantitativo di stupefacente, ad aver indotto il ragazzo a prelevare frettolosamente tutta la droga dal nascondiglio ricavato nei muri perimetrali di una canonica diroccata.



Il giovane è stato sottoposto ad una misura cautelare non detentiva. Un complice invece, identificato nel corso dell'indagine, è stato denunciato in stato di libertà. Durante l'operazione sono stati sequestrati complessivamente circa 360 grammi di hashish e individuati diversi assuntori, segnalati alla competente autorità amministrativa.