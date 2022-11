Mercatini di Rango, il taglio del nastro: tanta gente per la “prima”

RANGO. “I Mercatini di Rango stanno crescendo anno dopo anno e questa iniziativa ha assunto ormai un’importanza che va ben oltre il contesto territoriale dove è nata. In questi giorni in Trentino si stanno inaugurando molti mercatini, da quelli più cittadini a quelle nelle zone più rurali. Una proposta culturalmente variegata che esprime il potenziale del Trentino anche nel periodo natalizio con un’offerta turistica in grado di valorizzare tutta la ricchezza del nostro territorio. La capacità del Trentino di fare accoglienza è una prerogativa che coltiviamo costantemente; a tutti coloro che credono in queste iniziative e si impegnano per realizzarle va il nostro plauso.”



Con queste parole il presidente Maurizio Fugatti è intervenuto oggi pomeriggio, domenica 20 novembre, all’inaugurazione ufficiale della 19° edizione dei Mercatini di Natale di Rango, nel comune di Bleggio Superiore. Il taglio del nastro da parte delle autorità è stato accompagnato dai cortei regali del Gruppo Storico Antico Rango e della Contea Spinola di Ronco Scivia (Genova). Musica, balli tipici e folklore hanno ulteriormente animato il borgo, già ravvivato dai numerosi visitatori dei Mercatini e dalle numerose proposte fra le bancarelle accolte all'interno delle vecchie case contadine.



“Il gran numero di visitatori che sono arrivati qui oggi – ha detto l’assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo Roberto Failoni – testimonia la piena riuscita dei Mercatini di Rango, che dopo due anni difficili tornano in totale presenza con settanta esperienze diverse. Credo che pochi mercatini possano vantare una tale offerta. A fare da cornice a questo successo ci sono soprattutto due certezze: una è la splendida atmosfera del borgo; l’altra è la cerchia di persone, rappresentata oggi dalla Pro Loco di Rango che, mentre noi viviamo questo evento, già pensa alla prossima edizione, garantendo così la possibilità di ammirare sempre questi mercatini acquistando anche dei prodotti unici. Grazie a tutti voi – ha concluso l’assessore – per il vostro impegno.”



Il sindaco di Bleggio Superiore, Flavio Riccadonna, ha messo in risalto la crescita dei Mercatini, testimoniata fra l’altro dalla sinergia con altre municipalità. Alla giornata inaugurale ha partecipato il borgo di Pieve Tesino con la musica della sua banda, lo strudel e i parampampoli. Ogni weekend dei Mercatini sarà ospitato a Rango uno tra i borghi più belli d'Italia, che presenterà i propri prodotti nel campo dell’arte, della cultura e dell’enogastronomia.



All’inaugurazione ufficiale ha preso parte anche il vicepresidente Mario Tonina. Erano inoltre presenti, fra gli altri, sindaci, consiglieri provinciali con il presidente Walter Kaswalder, rappresentanti della Pro Loco Borgo di Rango e altre diverse espressioni della comunità.



Fra le bancarelle dei Mercatini di Rango trovano spazio prodotti dell’artigianato, iniziative di solidarietà, esposizioni ed atelier, prodotti per il benessere naturale e, naturalmente, cucina ed enogastronomia. Il tutto valorizzando particolarmente il territorio e il suo tessuto produttivo e sociale.



I Mercatini di Rango possono essere visitati nei fine settimana 26-27 novembre e 3-4 dicembre, poi dall’8 all’11 dicembre, nel fine settimana 17-18 dicembre, il 26 dicembre e il 29-30 dicembre, dalle 9.30 alle 18.30.