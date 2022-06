Inaugurata in Trentino la prima Stazione per la fecondazione delle api

TRENTO. È stata inaugurata in località Iscla, in val Genova (Trentino), la prima Stazione per la fecondazione delle api regine, a disposizione degli apicoltori trentini per il miglioramento genetico delle api regine e delle colonie allevate nei propri alveari.



La struttura, promossa dall'Associazione apicoltori della val Rendena, è stata realizzata nel Comune di Strembo, in una zona priva di insediamenti abitativi ma facilmente accessibile.



L'obiettivo della struttura - si legge in una nota - è creare una colonia di api dalle caratteristiche genetiche ben definite, selezionando api adatte al territorio e al clima ed evitando che gli apicoltori siano costretti a fare arrivare api regine da regioni lontane.