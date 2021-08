Ragazza vola nel burrone con la bicicletta per decine di metri

TRENTO. È stata ricoverata al Santa Chiara in codice rosso una ciclista di 23 anni che oggi è uscita di strada in mtb ed è volata in un dirupo.

L'incidente, come spiega una nota del Soccorso alpino, è avvenuto in località Meriz, sopra l'abitato di Bocenago, in val Rendena.

La giovane, residente a Caldogno (Vicenza), era in compagnia di un gruppo di amici dai quali si era temporaneamente allontana.

Non vedendola tornare i compagni di uscita l'hanno cercata lungo la strada e a un certo punto l'hanno sentita chiedere aiuto dal fondo di una scarpata, circa 50 metri più in basso.

Nel drammatico volo la giovane ha riportato una serie di traumi sulla cui gravità al momento non si hanno informazioni precise.

"L'allarme al numero unico per le emergenze 112 - si legge nella nota stampa - è arrivato intorno alle 14.30. Il tecnico di centrale operativa del Soccorso alpino e speleologico, con il coordinatore dell'area operativa Trentino occidentale, ha chiesto l'intervento degli operatori della stazione Val Rendena Busa di Tione che hanno raggiunto l'infortunata scendendo a piedi lungo il pendio e le hanno prestato le prime cure.

Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno tagliato alcune piante per permettere un recupero più agevole dell'infortunata da parte dell'elicottero.

Calato sul posto con il verricello il tecnico di elisoccorso con l'equipe medica, che ha provveduto a stabilizzare l'infortunata. Una volta imbarellata, la ragazza è stata recuperata a bordo con il verricello, per poi essere trasferita all'ospedale Santa Chiara di Trento".

Sempre oggi un altro grave incidente in mtb è avvenuto sulla Paganella: ferito un ragazzo.