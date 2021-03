Bagolino: scende per controllare il motore, viene travolto dalla sua auto, muore il dottor Shahrokh

BAGOLINO - Tragica morte, oggi, per il medico di base di Bagolino, in Valle Sabbia, investito dalla propria auto in panne, un pesante Suv Bmw X3.

Samiee Shahrokh, 67 anni, medico di base molto noto nella zona, è morto dopo essere stato travolto dal mezzo che aveva parcheggiato per controllare la presenza di un guasto al motore. Quando ha aperto il cofano, il mezzo è partito improvvisamente, investendolo in pieno e trascinandolo per alcuni metri.

Il medico si era appena recato a casa di un paziente per una visita ma al momento di scendere dall’auto ha aperto il cofano per controllare il motore, a quel punto la macchina si è mossa travolgendolo. Portato con l’elisoccorso all'ospedale, è spirato dopo alcune ore.

Il dottore, di orgini iraniane, era da molti anni attivo in zona, conosciutissimo e stimato da tutti.