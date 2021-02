Paura al lago di Nambino: escursionisti in fuga dalla valanga - VIDEO

Paura per alcuni escursionisti, oggi verso l'ora di pranzo, nella zona del Lago di Nambino (Pinzolo). In questo incredibile video girato da un escursionista si vedono la slavina che precipita rapidamente da un ripido pendio sovrastante il lago e sotto alcune persone che scappano dal fronte della enorme massa nevosa.

Fortunatamente tutti i presenti hanno potuto evitare di essere travolti dalla valanga, anche se per un po' c'era il dubbio che qualcuno che camminava un po' più in alto potesse essere stato intrappolato dalla neve. Sul posto, poco prima delle 14 è intervenuto l'elicottero e sulla neve personale del soccorso alpino ha verificato, con l'ausilio dei cani da valanga, che nessuno fosse rimasto coinvolto. Nessun danno al vicino rifugio lago di Nambino.

La polizia locale di Pinzolo-Madonna di Campiglio ha quindi bloccato l'accesso alla strada che conduce al rifugio Lago di Nambino: troppo elevato il pericolo di valanghe.

«A seguito del distacco di una valanga in zona N ambino - ha comunicato la polizia locale - e visto il rischio di ulteriori distacchi è interdetto il transito sulla strada che porta alla teleferica. È assolutamente sconsigliato raggiungere la zona. È in corso inoltre l’allontanamento di chi si trovava in loco».

Le temperature elevate di questi giorni, anche in alta quota, favoriscono i distacchi di slavine.