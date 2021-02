È rimasta ferita dopo essere stata spinta a terra dallo spostamento d'aria la donna di 63 anni che ieri sera a Pinzolo è stata soccorsa a seguito di un'esplosione in una abitazione.

La donna, che non vive nello stabile, è stata medicata e non è grave. Seri invece i danni per l'edificio, nel quale vivono due sorelle.

L'allarme è scattato verso le 21.30 e subito sono intervenuti i vigili del fuoco volontari dei corpi di Pinzolo - impegnati proprio ieri sera in una manovra e dunque in servizio in forze - e Bocenago oltre ai permanenti saliti da Trento. Una fuga di gas ha generato l'esplosione di una delle caldaie, nel giroscale del piano terra.

Fortunatamente le due sorelle vivono ai piani superiori e, al di là del comprensibile spavento, non hanno riportato conseguenze. Neppure i loro appartamenti hanno dovuto scontare gravi danni, tanto che entrambi sono attualmente agibili e non è stato necessario procedere a evacuazioni.