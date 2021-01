Frane, riaperta la strada fra  San Lorenzo in Banale e Molveno

Riaperta in mattinata, per il momento a senso unico alternato, la strada statale S.S. 421 nel tratto tra San Lorenzo in Banale e Molveno.

«L'arteria - ricorda la Provincia - era chiusa dal 22 gennaio scorso a causa della caduta di alcuni blocchi rocciosi dalla parete che sovrasta la sede stradale. I controlli e le verifiche per definire gli interventi necessari a ripristinare l’agibilità dell’arteria viaria sono stati avviati già all’indomani della frana dal servizio gestione strade, con l'impiego dei droni del corpo permanente dei vigili delfuoco, in collaborazione con i geologi del Servizio provinciale e di una ditta specializzata nella realizzazione di disgaggi ed opere di difesa dalla caduta massi.