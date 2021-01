Scontro a Ponte Pià: galleria bloccata, lunghe code sulla statale del Caffaro

Galleria di Ponte Pià bloccata, e lunghe colonne di auto in attesa, per un incidente accaduto alle 11,30: per cause ancora in via di accertamento, Si sono scontrati un tir cisterna ed una vettura, che ha terminato la corsa contro la parete rocciosa.

Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco del Bleggio Inferiore, con la Polizia Locale Giudicarie e l’ambulanza della Croce Rossa.

L’unico ferito, il guidatore dell’auto, avrebbe riportato solo lievi ferite e traumi.