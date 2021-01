Riaperta la statale del Caffaro, liberato dalla neve il tratto pericoloso di Ponte Pià

E’ stata riaperta oggi pomeriggio, dopo tre giorni di incessante lavoro di pulizia e di messa in sicurezza, la statale del Caffaro all’altezza di Ponte Pià che era stata chiusa il 2 gennaio per la seconda volta tra Saone e Ponte Arche per slavina.

Dopo la nevicata del 28 dicembre, delle gigantesche slavine avevano invaso la sede stradale proprio in corrispondenza della galleria di Ponte Pià.

Con la nuova nevicata il 2 gennaio gli importanti accumuli avevano nuovamente “scaricato”, costringendo le autorità ad una nuova chiusura.

La prima volta il versante era stato liberato, anche con l’impiego dell’elicottero dei Vigili del Fuoco che aveva esploso alcune cariche di gas con la “Daisy Bell”, la “campana” che genera un’onda d’urto per provocare i distacchi. Ma poi si era aggiunta un’altra massa nevosa di notevoli proporzioni.

Da oggi via libera agli automezzi.