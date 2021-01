È stato elitrasportato in ipotermia all'ospedale Santa Chiara di Trento uno scialpinista del 1954 residente nel comune di Tre Ville, trovato incosciente sul Monte Spinale, sopra Madonna di Campiglio, da altri scialpinisti che hanno allertato il Numero per le Emergenze 112 verso le 12.20. L'uomo era da solo ed è stato trovato a una quota di circa 1.750 m.s.l.m. sulla Pista Spinale Direttissima nei pressi dell'impianto di risalita Spinale Express.



Il Tecnico di Centrale Operativa del Soccorso Alpino e Speleologico ha richiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso, l'equipe medica e due operatori della Stazione Madonna di Campiglio. L'uomo è stato rianimato sul posto e trasferito in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento.